Follia nel tunnel del San Gottardo: sfreccia a 170 km/h, poi 21 sorpassi allucinanti e si era anche fatto

Una corsa folle e ad altissimo rischio sulla A2, terminata solo grazie al coordinamento tra le forze dell’ordine. Un automobilista di 22 anni è stato fermato dalla polizia dopo aver inanellato una serie di gravissime infrazioni stradali, sfrecciando a oltre 170 chilometri orari di media all’interno della galleria del San Gottardo e compiendo ben 21 sorpassi vietati.

La dinamica: sorpassi a destra prima della galleria

I fatti si sono verificati nella prima mattinata di ieri, mercoledì 8 luglio, poco prima delle ore 5:00. Il giovane guidatore, che si trovava al volante di un’auto con targhe tedesche, stava viaggiando in direzione sud. I primi comportamenti pericolosi sono stati registrati ancora prima dell’ingresso nella struttura: nei pressi dell’imbocco nord del tunnel del San Gottardo, il conducente ha infatti superato almeno un veicolo sulla corsia di destra, transitando sopra un’area tratteggiata.

Il delirio all’interno del tunnel del San Gottardo

La situazione è ulteriormente degenerata una volta che il mezzo ha fatto ingresso nel tunnel. Secondo la nota ufficiale diramata dalla Polizia cantonale di Uri, il 22enne ha effettuato complessivamente 21 sorpassi nonostante la presenza della doppia linea continua, che vieta categoricamente tali manovre. A rendere ancora più allarmante lo scenario è stata la velocità media rilevata dagli strumenti all’interno della galleria, pari a ben 171,8 chilometri orari.

L’arresto, la positività al drug test e le sanzioni

La folle corsa è terminata in territorio ticinese. Il ragazzo è stato intercettato e bloccato dagli agenti della Polizia cantonale ticinese nei pressi della galleria autostradale del Monte Ceneri, per poi essere preso in consegna dai colleghi della Polizia cantonale di Uri.

Le conseguenze legali e finanziarie per il conducente sono immediate e severe:

Ritiro immediato della patente di guida.

Sanzione pecuniaria pesante, con una multa di diverse migliaia di franchi.

Denuncia al Ministero pubblico del Canton Uri.

I controlli effettuati sul posto hanno inoltre aggravato la posizione del giovane: il test antidroga a cui è stato sottoposto ha dato esito positivo. I reati contestati nella denuncia includono diverse infrazioni alle norme della circolazione stradale, tra cui spicca quella di guida spericolata per eccesso di velocità aggravato.