Il 18enne con tirapugni elettrico, il ladro sul balcone, il 28enne alla guida con patente sospesa. Le operazioni dei carabinieri

Nel corso della sera di ieri è stato predisposto dai carabinieri di Cantù con l’ausilio della Compagnia di Intervento Operativo di stanza a Milano in supporto un controllo straordinario. In particolare nell’area delle giostre di viale Europa dove, specialmente in orario serale e nei fine settimana, si registra un elevata presenza di giovani.

I controlli hanno condotto alla denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, per la violazione della disciplina sulle armi, di un canturino di 18 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, trovato in possesso di un “tirapugni ad impulsi elettrici” e di un coltello che gli sono stati sequestrati. Un 28enne di Rozzano (MI) è stato fermato alla guida di un’auto a noleggio con patente sospesa. In totale sono state controllate 26 persone e 11 autovetture.

E ancora, sabato 27, è pervenuta alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Cantù una segnalazione di furto in atto in un’abitazione di via Carducci 4 a Mariano Comense. L’immediato invio di una pattuglia della locale Tenenza, poi supportato da altra pattuglia, ha consentito di arrestare l’autore, un uomo di 45 di Nichelino (TO) trovato sul balcone di quell’abitazione, già pronto ad entrare in casa dopo aver forzato la porta finestra in assenza del proprietario. Il vano tentativo di nascondersi dietro il muretto del balcone a nulla gli è valso. Era salito con una scala che ha utilizzato per scendere e consegnarsi ai Carabinieri che lo avevano comunque notato. In suo possesso, oltre a vari attrezzi atti allo scasso, è stato rinvenuto un grosso flessibile a batteria con i dischi di ricambio, tutto sequestrato. L’uomo, sarà giudicato per direttissima questa mattina.