Il ladro e la maxi merenda da 100 euro in bresaola e parmigiano ma resta a digiuno e finisce in questura

La Polizia di Stato di Como ieri mattina, 5 marzo, ha denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato un 33enne italiano, residente a Cucciago, con precedenti penali e di polizia alle spalle.

Verso mezzogiorno, una volante è stata indirizzata presso un supermercato di Camerlata in quanto era segnalato un tentato furto di merce e dove il responsabile della sicurezza ne aveva bloccato l’autore.

Una volta sul posto, i poliziotti hanno preso in consegna il 33enne assicurandolo nell’auto di servizio e raccolto la testimonianza dell’addetto alla sicurezza, al quale contestualmente veniva riconsegnata formalmente la merce rubata – tranci di bresaola e di parmigiano per un valore complessivo di 100 euro –.

Dal resoconto dell’addetto, gli agenti hanno ricostruito la dinamica del tentato furto, infatti il 33enne era stato notato immediatamente dal sorvegliante in atteggiamento sospetto, l’uomo, dopo aver riempito un carrello di merce, si sarebbe appartato in un angolo del supermercato e trasferito i prodotti dal carrello all’interno del proprio giubbotto, uscendo indisturbato dal tornello riservato all’uscita senza acquisti.

Portato in Questura, sul conto del 33enne sono emersi i precedenti penali e di polizia – porto di armi o oggetti atti ad offendere, stupefacenti e guida senza patente – che hanno contribuito alla denuncia in stato di libertà per tentato furto aggravato dello stesso.