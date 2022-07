Intervento dei Vigili del fuoco oggi pomeriggio a Pognana Lario per la ricerca e successivo recupero di un turista francese che stava correndo in zona e, per cause da chiarire, è caduto in un canalone. Le squadre del comando di via Valleggio lo hanno trovato, quindi hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso ‘Drago’ in forza ai colleghi di Malpensa.