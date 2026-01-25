Inaccettabile in uno dei parchi più amati della Lombardia: scoperta immensa discarica di pneumatici

Le Guardie del Parco e la Polizia Locale di Mantova, hanno individuato una vasta discarica abusiva di pneumatici situata all’interno del prezioso e amatissimo Parco del Mincio area protetta di alto valore naturalistico. A seguito del ritrovamento, sono state immediatamente avviate le indagini necessarie per risalire ai responsabili dell’illecito e per informare formalmente la Procura della Repubblica.

Lo scenario del ritrovamento nell’area protetta

Il panorama naturale, solitamente caratterizzato da sponde verdi e fitti canneti, è stato deturpato da una vera e propria distesa di gomma abbandonata illegalmente. Questo scenario desolante è emerso durante un ordinario turno di vigilanza effettuato dai guardiaparco nel corso della scorsa settimana. La scoperta della discarica abusiva di pneumatici ha generato un immediato stato di allarme, portando all’attivazione istantanea di un protocollo di emergenza dedicato alla tutela del territorio.

L’operazione congiunta tra polizia e guardie del parco

Dopo l’individuazione iniziale del sito, l’apparato dei controlli si è mobilitato con estrema rapidità per circoscrivere il danno e raccogliere elementi utili alle indagini. Nella giornata di martedì scorso, le Guardie del Parco del Mincio hanno operato in sinergia con gli agenti dell’Unità di Polizia Amministrativa della Polizia Locale di Mantova, unendo le forze per un intervento coordinato volto a contrastare il grave crimine ambientale ai danni della comunità e della biodiversità locale.