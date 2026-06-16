Incidente mortale ad Argegno sulla Regina, un’auto finisce nel lago:1 morto e 3 feriti

Un tragico incidente mortale si è verificato nel corso della notte ad Argegno, lungo la strada statale 340 Regina. Una persona di sesso maschile ha perso la vita e altre tre sono rimaste ferite in modo serio (le età degli altri coinvolti, sono 29, 30 per altri due maschi e una donna di 35 anni).

L’allarme è scattato pochi minuti dopo la mezzanotte e subito si è attivato un imponente dispositivo di soccorso per intervenire tempestivamente sulla SS340.

Quattro le persone coinvolte nel sinistro sulla SS340

In base ai dati ufficiali diffusi da Areu Lombardia, l’impatto ha coinvolto complessivamente quattro persone. Impatto che ha causato l’uscita dalla carreggiata di una delle due autovetture che è finita nella scarpata e poi in acqua.

Tra i feriti si registrano una donna di 35 anni e due uomini rispettivamente di 29 e 30 anni. Per la quarta persona coinvolta, della quale le autorità non hanno ancora reso note l’età e le generalità, l’incidente si è purtroppo rivelato fatale.

L’intervento tempestivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine

Sul luogo della tragedia è stato necessario un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri delle compagnie di Como e Menaggio, i Vigili del Fuoco di Como, il personale sanitario del 118 e gli uomini della Guardia Costiera.

La gravità della situazione ha richiesto l’immediata attivazione di due elicotteri del soccorso sanitario, supportati da diverse ambulanze e automediche giunte sul posto per prestare le prime cure.

Dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, due autovetture si sono scontrate e, a causa del violento impatto, uno dei veicoli ha sfondato il muretto di protezione posto a margine della carreggiata, precipitando per alcune decine di metri nelle acque del lago.

Sul posto sono intervenuti un’autopompa, la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando di Como e un’autogru del Comando di Varese. Le operazioni di soccorso hanno consentito ai Vigili del Fuoco di trarre in salvo una delle due persone a bordo dell’auto finita in acqua, una giovane donna, successivamente affidata alle cure del personale sanitario.

Per il secondo occupante si è reso necessario l’intervento del Nucleo Sommozzatori Regionale dei Vigili del Fuoco, che, al termine delle ricerche subacquee, ha individuato e recuperato il corpo senza vita dalle acque del lago.

Sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Tre feriti ospedalizzati in codice rosso e giallo

I tre feriti sopravvissuti all’impatto sono stati distribuiti d’urgenza nei principali nosocomi del territorio: