Lago di Como, allarme incendio nel ristorante: colpevole il pentolino dimenticato sul fuoco

Intervento urgente dei vigili del fuoco oggi pomeriggio poco prima delle 17 a Cernobbio in via Garibaldi 5 al ristorante Hostaria per un principio di incendio. I pompieri sono stati allertati dai vicini di casa che hanno visto fumo e fiamme uscire da una finestrella all’interno della corte dove si trova il locale.

Una volta entrati dentro al ristorante, chiuso al pubblico in quel momento, i pompieri hanno trovato un pentolino dimenticato sui fornelli. Non sono stati segnalati feriti o intossicati. Accertamenti in corso.