Non è il primo episodio e non sarà l’ultimo della stagione. Ieri a Cernobbio i vandali hanno preso di mira una Aston Martin targata Principato del Liechtenstein. Come in altre occasioni succede spesso quando il turista lascia oggetti nell’abitacolo, quando non bagagli. Risultato: vetro sfondato. Poi, non conoscendo esattamente le circostanze specifiche della foto inviata alla redazione questo potrebbe essere un caso di puro vandalismo.