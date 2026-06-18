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Lecco, spaventoso incendio nel nuovo asilo, il Comune: “Tenete chiuse le finestre”

  • 13:38

Un enorme incendio è scoppiato questa mattina a Lecco, nel cantiere in corso per il nuovo asilo Archimede in via Timavo, rione Bonacina. Dalla struttura è partita una colonna di fumo visibile in quasi tutta la città.

Subito sul posto i vigili del fuoco con cinque squadre e sei mezzi di soccorso. In questi minuti il Comune ha diffuso una nota: “Si informa che, a seguito dell’incendio sviluppatosi poco fa presso il cantiere dell’immobile che ospita l’asilo nido “Archimede”, nel quartiere di Bonacina, si raccomanda ai cittadini residenti nella zona e nelle aree limitrofe di mantenere chiuse le finestre, a titolo precauzionale. Si comunica inoltre che via Antonio Piloni è temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di spegnimento in piena sicurezza, fino a nuovo avviso”.

Le immagini:

Il sindaco Filippo Boscagli

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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