I Vigili del fuoco delle sedi di Lomazzo e Appiano Gentile sono intervenuti oggi, intorno alle 16.50, a Lomazzo, via del Seprio angolo via del Fossato, per l’incendio di un campo di grano adiacente l’autostrada che causava rallentamenti del traffico a causa del fumo.

Le squadre, intervenute con tre mezzi, hanno velocemente spento le fiamme limitando i danni della combustione a circa 600 metri quadrati