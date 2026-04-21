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Lombardia, due cavalli in fuga sulla trafficatissima statale: schianto con le auto, uno muore

  • 13:28

Vagavano all’uscita della galleria della Statale 36, la Valassina, a Monza. Si tratta di due cavalli che hanno causato un incidente che ha coinvolto cinque persone, tra queste un bimbo di 6 anni, tre sono state soccorse in codice giallo. Uno dei due animali è morto a causa dello schianto, l’altro è stato recuperato successivamente ad alcuni chilometri di distanza dal punto dell’impatto. E’ successo ieri sera, lunedì 20 aprile, intorno alle 19.30 sulla corsia in direzione sud.

Da chiarire come i cavalli siano finiti a passeggiare lungo la strada, si ipotizza l’uscita da qualche maneggio della zona.

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