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Lombardia sott’acqua, torna il sole dopo gli oltre 500 interventi dei vigili del fuoco

  • 09:16

Giornata da incubo quella appena trascorsa sul fronte del maltempo. Tutta la regione è stata colpita da una fortissima  perturbazione (qui i disagi a Como). Tanto che i Vigili del Fuoco impegnati sul territorio lombardo hanno dovuto compiere più di 500 interventi in poche ore.

Tutti per fronteggiare le criticità causate dalle intense precipitazioni e dal forte vento. Le operazioni hanno riguardato principalmente allagamenti, danni d’acqua, alberi pericolanti e dissesti statici.

La provincia maggiormente colpita risulta quella di Varese con 150 interventi, seguita dall’area metropolitana di Milano con 100 interventi e dalla provincia di Monza e Brianza con 79 interventi. Criticità significative si registrano inoltre nelle province di Lodi con 54 interventi, Cremona con 44 e Pavia con 24.

Nel dettaglio, gli interventi hanno riguardato:

303 danni d’acqua in genere;
150 interventi per alberi pericolanti;
17 dissesti statici di elementi costruttivi;
12 prosciugamenti;
12 interventi per fuoriuscite d’acqua;
7 danni a coperture;
6 frane;
5 crolli parziali di elementi strutturali;
4 casi di straripamenti o inondazioni.

Particolarmente impegnative le operazioni nelle aree dell’alto milanese, del varesotto, del saronnese e del legnanese, dove si segnalano numerosi allagamenti di abitazioni, sottopassi e strade, oltre a diverse vetture rimaste bloccate dall’acqua.

San Giovanni in Croce

 

In provincia di Mantova, nel comune di San Giovanni in Croce, lo scoperchiamento di un edificio scolastico a causa delle forti raffiche di vento. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della struttura e dell’area interessata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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