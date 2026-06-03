Lombardia sott’acqua, torna il sole dopo gli oltre 500 interventi dei vigili del fuoco

Giornata da incubo quella appena trascorsa sul fronte del maltempo. Tutta la regione è stata colpita da una fortissima perturbazione (qui i disagi a Como). Tanto che i Vigili del Fuoco impegnati sul territorio lombardo hanno dovuto compiere più di 500 interventi in poche ore.

Tutti per fronteggiare le criticità causate dalle intense precipitazioni e dal forte vento. Le operazioni hanno riguardato principalmente allagamenti, danni d’acqua, alberi pericolanti e dissesti statici.

La provincia maggiormente colpita risulta quella di Varese con 150 interventi, seguita dall’area metropolitana di Milano con 100 interventi e dalla provincia di Monza e Brianza con 79 interventi. Criticità significative si registrano inoltre nelle province di Lodi con 54 interventi, Cremona con 44 e Pavia con 24.

Nel dettaglio, gli interventi hanno riguardato:

303 danni d’acqua in genere;

150 interventi per alberi pericolanti;

17 dissesti statici di elementi costruttivi;

12 prosciugamenti;

12 interventi per fuoriuscite d’acqua;

7 danni a coperture;

6 frane;

5 crolli parziali di elementi strutturali;

4 casi di straripamenti o inondazioni.

Particolarmente impegnative le operazioni nelle aree dell’alto milanese, del varesotto, del saronnese e del legnanese, dove si segnalano numerosi allagamenti di abitazioni, sottopassi e strade, oltre a diverse vetture rimaste bloccate dall’acqua.

In provincia di Mantova, nel comune di San Giovanni in Croce, lo scoperchiamento di un edificio scolastico a causa delle forti raffiche di vento. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della struttura e dell’area interessata.