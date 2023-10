Colonno, agente della polizia provinciale ferito dalle corna di un cervo mentre tenta di liberarlo

Una squadra Vigili del Fuoco di Menaggio è intervenuta con due mezzi per soccorso animale (un cervo adulto impigliato in cavi di acciaio) insieme con la Polizia provinciale è successo nella frazione Cambrianico, sopra Colonno. Durante le operazioni di salvataggio, nel tentativo di liberare l’animale senza arrecargli danni, un agente della Polizia provinciale è rimasto infilzato alla coscia dal palco dell’animale. L’animale liberato è scappato nella boscaglia. L’agente ferito è stato prontamente assistito, in attesa dell’arrivo dell’elicottero del 118 che lo ha trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna.