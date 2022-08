Intervento di soccorso tecnico urgente questa mattina alle 10 a Montemezzo (Sp1) per un’auto che, per ragioni in fase si approfondimento, si è ribaltata. La persona alla guida è stata estratta dai vigili del fuoco di Dongo intervenuti con i colleghi di Morbegno. Sul posto anche l’elisoccorso Areu 118 e Lariosoccorso di Dongo.