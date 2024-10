Nei boschi di Como: un casolare, un pozzo che nascondeva eroina e cocaina, un uomo in fuga

Nella serata di ieri, 14 ottobre, carabinieri della Stazione Carabinieri di Erba, insieme con i militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, hanno eseguito un’attività antidroga nell’area boschiva nella località Buerga, del comune di Monguzzo. I militari si sono addentrati nella fitta vegetazione fino a raggiungere un casolare abbandonato, riscontrando la presenza di un uomo che, alla loro vista, ha cercato di darsi alla fuga abbandonando, all’interno di un pozzo, alcuni involucri poi recuperati dai carabinieri.

L’uomo, un marocchino 43enne in Italia senza fissa dimora, una volta bloccato è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. La successiva perquisizione e il recupero del materiale abbandonato dallo stesso, hanno permesso di sequestrare, a suo carico:

16 gr circa di cocaina;

11 gr circa di eroina;

1.260 euro in contanti;

materiale per il confezionamento.

L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e oortato nel carcere di Como a disposizione della magistratura.

Nell’ambito della stessa operazione, gli uomini dell’Arma hanno bloccato un altro cittadino straniero, trovato in possesso di 1,25 gr di hashish e 0,48 gr di eroina, detenuti per uso personale. L’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Como per detenzione di stupefacenti per uso personale.