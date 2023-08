Pusher in fuga nei boschi lascia a terra un borsello con eroina, cocaina e hashish

L’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Compagnia Carabinieri di Cantù, prosegue nei centri urbani e nei boschi, con l’impiego di personale delle Stazioni Carabinieri e degli Squadroni Eliportati.

In particolare nella giornata il 17 agosto i militari della Stazione Carabinieri di Appiano Gentile, con il supporto dello Squadrone “Cacciatori di Calabria”, hanno operato all’interno di una zona boschiva del comune di Oltrona di San Mamette (vicino alla Strada Provinciale 23) individuando un soggetto di origine straniera il quale, alla vista delle squadre, si è dato a una fuga precipitosa tra la fitta vegetazione disfandosi di un borsello al cui interno venivano rinvenute diversi stupefacenti: circa 80 grammi di hashish, 30 grammi di cocaina e 69 grammi di eroina, nonché un bilancino di precisione. Sul posto veniva altresì recuperato un coltello da cucina utilizzato probabilmente per la suddivisione in dosi.