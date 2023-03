Ruba da un’auto parcheggiata in viale Varese ma viene subito beccato: arrestato 36enne marocchino

E’ successo ieri sera, 14 marzo, quando gli agenti della Squadra Volante di Como sono intervenuti nei pressi del parcheggio di Viale Varese, dopo la segnalazione di un furto al 112. Era arrivata da 20enne che raccontava di aver visto un soggetto intento a rubare degli oggetti all’interno della sua autovettura. Gli agenti, intervenuti immediatamente, hanno rintracciato il malvivente ancora all’interno dell’auto, mentre tentava di nascondere in tasca alcune cose prelevate dal cruscotto, che risultava aperto. Una volta bloccato, l’uomo è stato quindi sottoposto a perquisizione ped addosso gli sono stati ritrovati un coltello e un modesto quantitativo di hashish oltre ad un caricabatteria per telefono cellulare ed un apparecchio telepass.

Questi due ultimi oggetti, oltre all’altro materiale trafugato dal veicolo, sono stati riconosciutil proprietario dell’auto, e gli sono stati restituiti in sede di denuncia. Il fermato è stato poi portato in Questura e identificato: è un cittadino marocchino di 36 anni, senza fissa dimora e gravato da numerosi precedenti penali e di Polizia per reati contro il patrimonio, in materia d’immigrazione e per stupefacenti. Era stato scarcerato il 24 gennaio scorso.

E’ stato arrestato per reato di furto aggravato, e deunnciato in stato di libertà per detenzione illegale di armi e lo hanno infine sanzionato per il possesso di sostanza stupefacente. L’uomo è stato poi portato in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima fissato per stamani.