Scarica elettrica dal pozzetto sulla strada: beagle muore fulminato a Monte Olimpino. Trovati due cavi scoperti, indagini in corso

Come sia stato possibile lo diranno le indagini ma alcuni dettagli sono ormai chiari.

E’ successo questa sera tra le 18.30 e le 19 a Monte Olimpino, in via Bellinzona incrocio con via Cardano, un uomo era a spasso col proprio cane quando l’animale, un Beagle, passando nella zona di un pozzetto di ispezione di un palo della luce è stato fulminato sul colpo. Nulla da fare purtroppo.

Dopo una prima chiamata ai Vigili del Fuoco, sul posto è arrivata la Polizia Locale di Como che ha isolato la zona e chiamato i tecnici Enel, l’impianto è risultato poi di competenza di Enel Sole ed è stato messo in sicurezza.

I primi accertamenti, spiegano dal comando, hanno permesso di verificare come, all’interno del pozzetto risultato pieno d’acqua si trovassero due cavi scoperti.

Altra acqua all’esterno e la neve hanno allargato la dispersione elettrica fino a una pozzanghera vicina dove purtroppo l’animale, passando, ha trovato la tragica fine.

Gli accertamenti sono ancora in corso.