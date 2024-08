Intervento di soccorso dei vigili del fuoco, ancora in corso, a Mozzate in via Como per l’incendio della discarica regionale Econord. Sul posto sono impegnati 5 mezzi arrivati dai comandi di Como e Varese. Presenti anche i tecnici del Comune e il sindaco del paese oltre ai tecnici dell’Arpa per valutare le conseguenze. Appena possibile seguiranno aggiornamenti.