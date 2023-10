Grande operazione a Pian del Tivano: speleologo quasi assiderato salvato nella grotta più lunga della Lombardia

Intervento di soccorso speleologico domenica 22 ottobre 2023 per la IX Delegazione speleologica lombarda del Cnsas; a supporto è intervenuta anche la Stazione del Triangolo Lariano della XIX Delegazione alpina. L’allerta è arrivata alle 19.20 per uno speleologo in difficoltà durante la percorrenza della grotta “Ingresso fornitori” (la più lunga di tutta la Lombardia). Le temperature e le condizioni di umidità della grotta, che era bagnata, avevano indotto un principio di ipotermia. Sul posto erano già presenti due tecnici lombardi della IX Delegazione e un tecnico del Soccorso speleologico piemontese, che lo hanno riscaldato e aiutato a progredire in autonomia verso l’esterno della grotta. Per le operazioni, sono arrivati sul posto anche altri tre tecnici della IX Speleologica lombarda. Dopo la valutazione sanitaria, è stato deciso di raggiungere in sicurezza l’ambulanza, in collaborazione con le squadre alpine del Cnsas.