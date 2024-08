Serissimo incidente questa notte a Guanzate in via Roma dove uno scooter, in sella un 54enne, e un fuoristrada Renegade, al volante un 25enne, si sono scontrati. L’impatto è stato tremendo entrambi sono stati soccorsi in codice rosso e il motociclista sarebbe nelle condizioni peggiori. L’incidente poco dopo le 23, dinamica da chiarire.