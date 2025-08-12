Lago di Como, la bimba di 4 anni cade in acqua i parenti si tuffano per aiutarla ma non sanno nuotare

Tragedia sfiorata quella che si è consumata nel primo pomeriggio di oggi, martedì 12 agosto 2025, a Valmadrera sul Lago di Como in provincia di Lecco. Nei pressi della Baia di Parè, una famiglia di quattro persone è finita in acqua, rischiando di annegare, ma è stata tratta in salvo grazie al provvidenziale intervento di alcuni bagnanti.

A causare l’allarme è stata una bambina di 4 anni che, mentre si trovava sul pratone con la famiglia per cercare refrigerio dal gran caldo, è scivolata nella darsena. La piccola ha subito iniziato ad annaspare e i familiari, per soccorrerla, si sono tuffati in acqua. Ma non sapendo nuotare, si sono ritrovati anche loro in difficoltà, rischiando di affogare.

Per fortuna due uomini, presenti sul posto, sono prontamente intervenuti: uno era già in acqua, l’altro si trovava sugli scogli. I due si sono lanciati per salvare la famiglia, composta dalla bambina, due adolescenti e una donna di 59 anni. L’intervento è stato decisivo e ha evitato il peggio, riportando tutti e quattro a riva.

Sul posto sono giunti in codice giallo un’ambulanza, un’automedica e la Guardia Costiera. Tuttavia, il problema era già stato risolto grazie alla prontezza dei due bagnanti. Per prassi, è stata attivata anche la Polizia locale di Malgrate. Fortunatamente, nessuno dei membri della famiglia ha riportato gravi conseguenze e i sanitari hanno ritenuto non necessario il trasporto in ospedale. Dopo aver tirato un sospiro di sollievo, la famiglia ha potuto fare ritorno a casa.