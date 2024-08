VIDEO Como, gli smartphone divisi in panetti tipo hashish: come la finanza ha inchiodato il 40enne in dogana

Stamane raccontavamo come la Finanza di Como abbia inchiodato un quarantenne di nazionalità rumena in procinto di entrare in Italia a bordo del treno Eurocity proveniente da Zurigo e diretto a Milano. L’uomo in, svegliato da un sonno apparentemente profondo, era in possesso di 121 cellulari dotati di SIM, di cui 71 Iphone e 29. Samsung certamente rubati alla street parade di Zurigo: qui la cronaca dell’operazione che vi consigliamo di leggere.

A lato degli eventi è curioso osservare il video girato dalle fiamme gialle mentre aprono pacchetti di alluminio, che paiono molto simili ai panetti di hashish di cui spesso raccontano le cronache, al cui interno si trovavano i telefoni. Ecco come sono intervenuti i Finanzieri: