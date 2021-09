VIDEO E due, altri sei turisti tedeschi bloccati in ascensore. Salvati dai pompieri a Pognana

Non è la prima volta che succede, ancora una volta a turisti tedeschi. Evidentemente i teutonici hanno problemi con gli ascensori comaschi. Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Como oggi a a Pognana in via Matteotti, erano le 12.45.

All’Hotel Villa Lario alcune persone sono rimaste bloccate in ascensore: erano salite in troppe.

I pompieri hanno così tratto in salvo quelli che poi si sono scoperti essere 6 turisti tedeschi.