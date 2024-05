VIDEO Lago di Como, turista intrappolato nell’ascensore panoramico: spettacolare salvataggio acrobatico

Intervento di soccorso urgente oggi intorno alle 17.30 a Pognana Lario, via Matteotti, per un ascensore bloccato. I vigili del fuoco del comando di Como sono stati attivati per recuperare un turista tedesco rimasto bloccato nella cabina dell’elevatore panoramico del centro turistico La Cava causata dal cedimento strutturale dei supporti del motore principale.

I vigili del fuoco con tecniche SAF (Soccorso Alpino Fluviale) hanno imbragato l’uomo e lo hanno portato in salvo, non ha riscontrato ferite o traumi causati dall’incidente.