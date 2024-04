Al Teatro Sociale di Como cercano nuovi Artisti del Coro: audizioni, date e chi ha più chances

AsLiCo, d’intesa con i teatri di Opera Lombardia, indice audizioni conoscitive per Artisti del Coro per l’integrazione dell’organico del Coro per la propria stagione 2024/2025. Audizione Artisti Del Coro. Le audizioni sono rivolte a cittadini appartenenti all’Unione Europea che abbiano compiuto la maggiore età. Le audizioni si svolgeranno il giorno 29 aprile 2024 alle ore 10,00 presso il Teatro Sociale di Como. L’orario della convocazione sarà comunicato ai candidati tramite posta elettronica. Le audizioni sono aperte per i seguenti registri vocali:

Soprano, Mezzosoprano, Contralto, Tenore, Baritono, Basso L’audizione sarà divisa in due parti: Prima parte – Esecuzione di un’aria d’opera a scelta del candidato/a e, a discrezione della Commissione, un vocalizzo Seconda parte (a cui accederanno i candidati che la Commissione riterrà idonei) – Lettura di un brano a prima vista e esecuzione di uno o due pezzi corali, insieme a tre artisti del Coro AsLiCo che sosterranno le altre linee vocali: Pezzo d’obbligo: G. Rossini, Stabat Mater – Quando Corpus morietur Un brano a scelta del candidato tra: Verdi, Requiem – Libera me Domine V. Beethoven, IX sinfonia – da M a 33 dopo R (battuta 763) Per partecipare è necessario inviare una email all’indirizzo coro@aslico.org contenente: dati anagrafici (inclusa cittadinanza) e registro vocale;

curriculum vitae aggiornato;

autore/opera/titolo dell’aria scelta;

recapito telefonico. I candidati dovranno portare all’audizione: documento in corso di validità;

lo spartito in forma cartacea del brano scelto per la prima fase da consegnare al maestro accompagnatore. L’età inferiore a 35 anni sarà considerata elemento preferenziale nella valutazione del candidato.