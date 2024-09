Como, apre la biglietteria ed è subito coda: la nuova Stagione del Teatro Sociale è già un successo

E’ appena partita ed è già pienone, segno della grande vitalità culturale di questa città. Parliamo della la vendita dei biglietti per la Stagione 2024/25 Humanity, che vuole concentrarsi su chi abita il nostro pianeta, un mondo fatto di diverse persone, diversi linguaggi e tradizioni, con l’obiettivo di favorire la comprensione, il rispetto e l’instaurarsi di relazioni aperte tra le varie comunità. La Stagione 2024/25 vuole far riflettere su questo termine, intraprendendo un viaggio alla scoperta di noi stessi, degli altri e del nostro posto nel mondo. Un viaggio che ci invita a coltivare i valori che ci rendono umani e a costruire un futuro migliore per tutti.

Sarà quindi una programmazione che ospiterà compagnie e autori internazionali provenienti da varie parti del mondo che porteranno a Como la musica e l’arte del proprio paese; ci saranno spettacoli che affronteranno diverse tematiche sempre più attuali, come l’invecchiamento attivo, la disabilità, l’affermazione di genere, la sostenibilità ambientale e sociale.

Come detto da oggi, sabato 7 settembre alle 10 è possibile acquistare i singoli biglietti di tutti gli spettacoli in calendario all’interno della Stagione 2024/25, organizzata dal Teatro Sociale di Como.

La vendita aprirà contemporaneamente sia presso la biglietteria del Teatro, che online su teatrosocialecomo.it .

Nel frattempo continua la CAMPAGNA ABBONAMENTI: gli spettatori hanno la possibilità di acquistare i classici abbonamenti di genere, con la possibilità di mantenerne la prelazione per la stagione successiva, oppure abbonamenti dinamici, che danno la possibilità di prendere generi diversi e creare un proprio cartellone personale, sempre a prezzi supervantaggiosi.

Da non dimenticare anche gli abbonamenti UNDER30 e 4X40 UNDER40.

La Stagione del Teatro Sociale di Como è promossa in collaborazione con la Società dei Palchettisti e il Comune di Como, con il sostegno di Regione Lombardia, Ministero della Cultura e Fondazione Cariplo.

Opera, prosa, musical, danza, concerti, incontri, spettacoli per famiglie, una stagione che abbraccia tutti i generi per poter soddisfare ogni tipo di pubblico.

Il calendario completo su teatrosocialecomo.it.