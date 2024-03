Il Liceo Giovio festeggia il centenario con una grande serata al Teatro Sociale: info e biglietti

Il Liceo Giovio continua a celebrare il centenario e il 12 marzo è in programma un importante appuntamento. Al Teatro Sociale di Como, dalle ore 20.30, in esclusiva, studenti, docenti e genitori potranno assistere allo spettacolo teatrale “Big Bang”, di e con Lucilla Giagnoni. Il biglietto, ad un prezzo speciale per l’occasione, può essere acquistato tramite biglietteria telematica, con accesso dal seguente link. E’ anche possibile l’acquisto diretto presso la biglietteria del Teatro.

Lo spettacolo

Big Bang

di e con Lucilla Giagnoni

collaborazione ai testi Maria Rosa Pantè

collaborazione alla drammaturgia scenica Paola Rota

musiche originali Paolo Pizzimenti

scene e luci Massimo Violato

produzione Centro Teatrale Bresciano,

TPE – Teatro Piemonte Europa