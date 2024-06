Trenta spettacoli e gli aperitivi tra musica e libri: nel cuore di Como una super edizione di Casa Natta

Sabato 1 giugno a Como al via la seconda edizione di Casa Natta – Teatro tra le Mura, una rassegna che si riconferma, dopo il grande successo dello scorso anno, con delle importanti novità. Promosso dall’assessore Enrico Colombo e dal Comune di Como, sotto la direzione artistica di Elena Ajani, Stefano Annoni e Davide Marranchelli e l’organizzazione della compagnia Mumble Teatro.

L’intento è quello di offrire ai comaschi, ma non solo, un luogo di cultura che sia casa per tutti, aperta e accogliente. La nuova rassegna, forte dei tutto esaurito della prima edizione, è espressione della varietà che compone il teatro: dalla prosa, alla danza, alla musica, alla clownerie, fino al teatro di figura. Vedremo alternarsi diverse compagnie del territorio, ma anche artisti riconosciuti a livello nazionale, su tutti il Premio Ubu Perrotta con “Un Bes” il 14 giugno. Un occhio di riguardo è riservato alle produzioni indipendenti e a quattro compagnie emergenti selezionate. Un palcoscenico per un pubblico trasversale, non mancheranno infatti appuntamenti dedicati a famiglie, turisti e stranieri in genere.

L’offerta di spettacoli aumenta con ben 30 appuntamenti, e, oltre al teatri delle ore 21, la grande novità di quest’anno sono gli AperiNatta delle 18.30. Il Palazzo meritava di rimanere aperto il più possibile, grazie alla collaborazione con diverse realtà locali, avremo così la possibilità di assistere a presentazioni di album musicali, libri o di divertirci con i quiz teatrali di Mario Bianchi, davanti a un aperitivo e a qualche stuzzicheria.

Casa Natta si terrà a Como, nel cortile di Palazzo Natta, dal 01/06/2023 al 30/06/2023, dal giovedì alla domenica, in via Natta 12/14, in caso di maltempo ci si sposterà al Teatro Cristallo di Breccia, in via Tommaso Malvito 3.

Gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, previa prenotazione su Eventbrite, per un massimo di 120 posti. Altre informazioni su www.mumbleteatro.com o presso gli infopoint del comune o al numero 031304137 . Si prega di comunicare le eventuali assenze tempestivamente, in modo di liberare i posti occupati per la lista d’attesa.

Il nome Casa Natta, nasce con il preciso intento di creare un rapporto intimo e diretto con lo spettacolo dal vivo. Prima e dopo le esibizioni avremo la possibilità di chiacchierare direttamente con le compagnie o con esperti del settore, per soddisfare le nostre curiosità o per capire meglio alcuni linguaggi e alcune scelte utilizzati dagli artisti.

Lo scorso anno si è creata una bella e curiosa comunità formata dal pubblico, dai volontari e dallo staff tutto. C’era chi, non volendo presentarsi a mani vuote a casa d’altri, ha portato persino dei regali culinari per gli artisti, le premesse per continuare con questo spirito ci sono tutte. Riuscire ad aprire le porte di Casa Natta per il secondo anno, genera la stessa emozione e gioia dello scorso, sommata al desiderio di ritrovarci tutti, e ancora di più, in un luogo che è diventato non solo occasione di ritrovo per assistere a spettacoli di alto livello, ma anche occasione di relazione ed incontro fra tutti coloro che hanno, di fatto, “fatto” il festival: artisti, tecnici, staff e volontari, spettatori grandi e piccini, cittadini e turisti, curiosi ed involontari.

Tutti abbiamo avuto la prova ulteriore che il teatro è vita pulsante.

Vi aspettiamo!

Gli spettacoli

Alle ore 21

1 giugno 2024

IL SENTIERO DEI NIDI DI RAGNO – Nidi di Ragno produzioni

Prosa

Letture sceniche da “Il sentiero dei nidi di ragno” di Italo Calvino, con accompagnamento musicale.

Un bambino ruba a un soldato tedesco la pistola; di qui nasce tutto il resto: la prigione, la fuga e l’incontro con gli uomini del distaccamento del Dritto. Sono uomini strani, grotteschi, di provenienza e mestiere differenti che nel romanzo diventano maschere, pennellate che arricchiscono e restituiscono colore, sapore e ritmo diversi a una vicenda nota.

Con Stefano Annoni e Katerina Haidukova

Regia di Paolo Bignamini

Co-produzione CMC/Nidodiragno, Teatro degli Incamminati in collaborazione con l’Associazione culturale LetterAltura di Verbania

2 giugno 2024

KOME UN KIODO NELLA TESTA – Il Giardino della ore

Ragazzi

Kome un kiodo nella testa è uno spettacolo necessario che affronta il difficile tema delle dipendenze, che seducono e intrappolano, che si insinuano nella mente soprattutto durante l’adolescenza, una fase della vita dai contorni poco definibili. “Kome un kiodo nella testa” è storia narrata a tre voci, un viaggio nel mondo adolescenziale con tutte le sue luci

e ombre, in cui il gioco attorale, fisico e verbale diventa un veicolo per raccontare le tentazioni e gli inganni. Kome un kiodo nella testa affronta un tema ampio e attuale.

con Pietro Cerchiello, Giacomo De Capitani e Sofia Ligorio

Regia: Valeria Cavalli e Claudio Intropido

Produzione Il Giardino delle Ore

6 giugno 2024

ROMEO E GIULIETTA – San Teodoro

Emergenti

Romeo e Giulietta è il risultato del nostro laboratorio di recitazione Cantiere Teatrale rivolto agli allievi attori con anni di esperienza. In una Verona collocata in un futuro post apocalittico, dove il possesso della “roba” è la misura del potere, si muovono undici attori e decine di comparse in una messa in scena carica di energia e vicina ai sentimenti che Shakespeare ha magistralmente descritto nella sua opera.

Compagnia: Cantiere Teatrale

Produzione: Teatro San Teodoro

Regia: Maria Pia Mazza, Arianna Pollini

7 giugno 2024

MUSICA MAESTRO – Auriga

Prosa

Un viaggio nella musica e nel teatro, tra mondi immaginari, direttori d’orchestra ciarlatani, improvvisati ballerini, impavidi musicisti, onirici inseguimenti e aspiranti cantanti. Tre sfrontati personaggi coinvolgeranno il pubblico in una serata surreale.

Tra viole, violini e contrabbassi, i tre ospiti della serata attendono con impazienza il loro momento per sfoderare le loro doti di eccellenti musicisti, cantanti e ballerini. Ma non tutto andrà per il verso giusto.

Di e con Veronica Del Vecchio, Andrea Tettamanti, Lorenzo Marchi

Produzione Auriga Teatro

8 giugno 2024

LUMACHE – Teatro città murata

Due storie, due ‘lumache’. Luca, detto ‘La Lumaca’, è un ragazzino lento. Ma vive in un mondo che non accetta la sua lentezza. Tutti lo vorrebbero più veloce e nel frattempo lo deridono e lo isolano. Sofia invece è una lumaca vera. Nel suo mondo la lentezza è la normalità. Ma le altre lumache la allontanano perché lei ha una mente che viaggia veloce e perché vuole capire il senso della lentezza, per poterla accettare. Due storie parallele in cui, dopo avventure e incontri speciali, i due protagonisti scopriranno il valore della lentezza e l’importanza delle proprie qualità.

Con Marco Continanza

Regia di Stefano Andreoli

Produzione Teatro Città Murata

9 giugno 2024

InComunicabiLis 2.0 – Ajani, Giardi, Venturini

Manifesto Fantasonico

Anteprima

Danza

Performance multimodale dove danza e sound design si fondono e ci invitano in un viaggio verso l’ascolto estremo di noi stessi.

Si sente solo con le orecchie? Si osserva solo con gli occhi? È possibile instaurare uno scambio dove sembra non poterci essere?

Che cosa sono silenzio, buio, vuoto, distanza?

Per convenzione considerati mancanza, limite, paura, stati in cui l’uomo ha timore di perdersi, in InComunicabiLis 2.0 si rovesciano, e diventano connettori, punti cardinali per ritrovarci, stravolgere e smantellare stereotipi e convenzioni sociali.

Progetto finalista per Biennale Teatro 2024 – Performance Site Specific

Ideazione, Coreografia e Danza Elena Ajani

Sound design Leonardo Giardi

Dramaturg Laura Venturini

13 giugno 2024

CARNEVALE DEGLI ANIMALI – Creature ingrate

Ragazzi

Il progetto parte dall’opera musicale “Le Carnaval des Animaux” di Camille Saint- Saëns per sviluppare uno spettacolo per bambini e bambine da tre anni su di marionette da tavolo e altre tecniche (teatro su nero, marionnette portée) in cui la musica è protagonista.

“Il Carnevale degli animali” è una serie di 14 movimenti ciascuno ispirato ad un animale, un insieme di animali o persone (“pianisti”). È un incredibile esercizio di stile in cui il compositore francese si diverte a descrivere in musica i personaggi dei diversi animali rappresentati.

Di e con Rita Giacobazzi

Musica dal vivo: Elena Chiaramello

Produzione Créature Ingrate

14 giugno 2024

UN BÈS – ANTONIO LIGABUE – Mario Perrotta

Prosa

Un bès – Antonio Ligabue è il primo di tre movimenti che ruotano intorno alla figura di Antonio Ligabue e al suo rapporto con i luoghi che segnarono la sua esistenza e la sua creazione artistica: la Svizzera, dove nacque e visse fino ai 18 anni; il territorio di Gualtieri, sulle rive del Po; le sponde reggiane e mantovane dello stesso fiume Po, dove produsse gran parte dei suoi quadri e delle sue sculture. Una riflessione sulla solitudine dell’uomo Ligabue, sul suo stare al margine, anzi, oltre il confine. Sulla lacerazione di un’anima consapevole di essere un rifiuto della società e al contempo un artista.

Di e Con Mario Perrotta

Produzione Teatro dell’Argine

15 giugno 2024

FALISCJS – Compagnia Bellanda

Danza

Il progetto prende forma dal comune, estremo bisogno di acqua. Una risorsa preziosa la cui resilienza e sostenibilità devono essere garantite per la sopravvivenza stessa del fragile equilibrio degli ecosistemi. Il lavoro utilizza diversi linguaggi del corpo, che si muovono e si uniscono per la sopravvivenza e l’evoluzione. Il progetto mira a stimolare e toccare molteplici livelli emotivi del pubblico: se da un lato vuole essere l’occasione per perdersi nel ritmo coinvolgente e nell’emotività del figure create, ad un altro livello lo vuole essere spunto per una riflessione su temi che sono ormai centrali nella vita di ciascuno di noi.

Con: Ludovica Ballarin, Lia Claudia Latini, Arianna Silvestri

Di Compagnia Bellanda

progetto realizzato con il contributo del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia

16 giugno 2024

LADRI DI TAPPETI – Barbagianni Teatro

Emergenti

Lo spettacolo si concentra sulla tendenza umana a scaricare le proprie colpe sugli altri, i più deboli e gli ultimi arrivati.

Con Barbara Rivelli Chiara Galatola Diego Joseph Villalon

Susanna Valenziano Michelle Fantasia Jason Signorelli Marta Tempra Gabbiati Paolo Bonanomi

Di I Barbagianni

20 giugno 2024

LO CHIAMAVANO TRIO – Piano B

Emergenti

Omaggio al Trio Marchesini, Lopez, Solenghi, e in particolare al loro spettacolo più riuscito ‘Allacciate le cinture di sicurezza’.

PianoB Teatro propone alcune scene tra le più esilaranti e geniali del famosissimo Trio.

Dal Processo più assurdo e comico mai rappresentato, al Funerale più grottesco e surreale, passando dalla scena di Tradimento più ironica e improbabile del teatro italiano. Uno spettacolo carico di energia e risate, in onore al geniale Trio.

Con: Manuela Clerici, Guido Santi, Stefano Begalli, Stefano Andreoli

Regia di Stefano Andreoli

Di Piano B Teatro

21 giugno 2024

COM’È FATTO IL MONDO – Fondazione Volta

Teatro Musicale

Serata di divulgazione scientifico culturale. L’intrattenimento sarà di tipo musicale e di parola.

A cura dalla Fondazione Volta di Como.

22 giugno 2024

FISH&BUBBLES – Michele Cafaggi

Ragazzi

Oggi splende il sole, ma non per tutti! Un Pescatore della domenica è perseguitato da una nuvoletta dispettosa che lo innaffia ovunque vada.

Ma non c’è nulla da temere lui non si dispera, lui è fatto di sapone e i suoi pensieri sono bollicine colorate e per lui la pioggia è una ghiotta occasione per mostrarvi i suoi giochi preferiti!

Clownerie, giochi con acqua e bolle di sapone.

Con Michele Cafaggi

Regia di Ted Luminarc

23 giugno 2024

PLENIR – Balkan dance Project

Danza

Plenir è la preziosa cesta che le lattaie del Carso, pancogole di Servola, saurine dell’Istria trasportavano sulla testa per recarsi a Trieste e vendere i prodotti agricoli. Il punto cardine dell’ idea coreografica di Daša Grgič sono le corraggiose donne che con la loro attività hanno contribuito alla sopravvivenza nei difficili tempi passati. Oggi rappresentano una parte insostituibile del patrimonio culturale sloveno. Le loro storie e i loro ricordi hanno ispirato lo spettacolo di danza contemporanea che si intreccia tra movimento, voce e musica.

di Daša Grgič

Con Urša Rupnik, Igor Sviderski, Luka Ostrez

Produzione Balcan Dance Project

27 giugno 2024

FRAGILERESISTENTE – Il turno di notte

Prosa

fragileresistente parla di oggi e di noi, noi come più generazioni, noi come società.

fragileresistente parla della nostra stanchezza, della nostra incapacità di vedere un futuro possibile, delle nostre immaginazioni malate, represse, compresse.

fragileresistente si chiede se il senso di impotenza che ci immobilizza è reale, o se è indotto, e da cosa, e perché.

Si chiede quali azioni sono ancora possibili.

Di e con Silvia Pallotti e Tommaso Russi

Produzione Il turno di notte

Coproduzione Teatro LinguaggiCreativi

Con il sostegno di Residenza Carte Vive e Compagnia Licia Lanera

28 giugno 2024

AURORA – Mumble Teatro

Ragazzi

Ripercorrendo la storia vera della nave Endurance e del coraggioso capitano Shackleton, partito alla scoperta del Polo Sud, Aurora ricerca quella meraviglia che accomuna i bambini, gli esploratori e gli scienziati. Il gioco di due amiche appassionate di avventura si trasforma in un racconto che connette le imprese epiche del secolo scorso alla nuova stagione di esplorazioni spaziali, che i bambini possono sperimentare in prima persona. Aurora racconta la nostra esigenza di essere umani, di conoscere ed essere curiosi, di cercare sempre nuove sfide con le quali misurarsi.

Un viaggio alla scoperta del senso di meraviglia e del piacere di imparare, in un gioco che unisce scienza e immaginazione.

Di e con Giulia Cattaneo e Alice Rossi

Regia di Davide Marranchelli

Produzione Mumble Teatro

29 giugno 2024

IL GIARDINO DEI CILIEGI – Teatro Gruppo Popolare

Emergenti

Nelle intenzioni del drammaturgo russo è palese l’intenzione di evidenziare l’indifferenza con la quale l’aristocrazia assistette alla sua propria caduta e alla miseria cui costringeva le classi inferiori.

Nella lettura di TGP, nello sforzo di rendere contemporaneo il testo, si vuole invece evidenziare il lassismo e la distanza con cui le classi dirigenti di ogni Paese assistono alla catastrofe ambientale, al ribellarsi della natura per le nefande costrizioni cui è soggetta da parte degli esseri umani. Il tutto narrato con ironia e leggerezza.

Di Teatro Gruppo Popolare

30 giugno 2024

A PESO MORTO – C&C Company

Danza

La città si “evolve”, si espande, dimenticandosi degli individui che hanno abitato le zone più marginali connotandole con i loro stessi tratti distintivi, con i dialetti, con le proprie memorie, le proprie rugosità. Corpi una volta protagonisti, ora pronti al crollo. Un microcosmo statico, stantio, rigonfio di vuotezza. La performance è uno studio open air sul vuoto della memoria perduta, sull’oblio delle cose andate. Che cosa resta? Corpi esanimi di eroi, re, caduti in disgrazia, malinconici e sognanti, in attesa di qualcuno che si accorga di loro ancora una volta. A peso morto rappresenta la pietas contemporanea con una fisicità che alterna lunghi momenti di staticità a improvvisi cedimenti, dinamiche e antidinamiche, distorsioni, disadattamento, sviluppando una profonda indagine sui cambiamenti e le dinamiche sociali.

Di e con Carlo Massari

Produzione di C&C Company

Gli AperiNatta

1 giugno

ore 18:30

AperiNatta di Benvenuto

2 giugno

ore 18:30

Presentazione album “Meccanismi di difesa” di Tommaso Imperiali

7 giugno

ore 18:30

Aperitivo Musicale, a cura del Coro Schiacciavoci

8 giugno

ore 18:30

Incontro letterario club del fumetto, a cura della libreria La Ciurma

14 giugno

ore 18:30

Presentazione del libro “La saga della Fenice” di Alessio Signoriello, a cura della libreria La Ciurma

15 giugno

ore 18:30

La musicista Fitza presenta il suo EP

20 giugno

ore 18:30

“Arte della parità”, a cura dell’associazione Lo Snodo

21 giugno

ore 18:30

Presentazione del libro “La mangiatrice seriale di emozioni” di Sabrina Frangiamore, a cura della libreria La Ciurma

22 giugno

ore 18:30

Tokyo experimental / ambient / field recordings, a cura del musicista elettronico Max Colombo, “Nuanskij”

23 giugno

ore 18:30

Intervento a cura delle associazioni Le donne della porta accanto e FuoriFuoco

27 giugno

ore 18:30

Club di Lettura “Leggère”, a cura della libreria La Ciurma

28 giugno

ore 18:30

Lettura enigmistica “La storia di Leggera”, di e con Mario Bianchi & Maria Pia Mazza

29 giugno

ore 18:30

“Dal diritto di famiglia al consenso”, a cura dell’associazione Progetto Donna