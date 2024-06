Nuova sede da 10 milioni di euro in provincia di Como per la storica azienda affiliata alla Posta Svizzera

La Iemoli Trasporti, azienda della logistica fondata nel 1962 e oggi affiliata alla Posta Svizzera per la logistica delle merci, con sede originaria a Cadorago, ha inaugurato la nuova sede in provincia di Como, a Turate. Una struttura decisamente più grande e all’avanguardia sul doppio fronte tecnologico e della sostenibilità ambientale.

Iemoli Trasporti si occupa principalmente di merci pericolose in conformità con le norme dell’ADR (Accordo Internazionale per il Trasporto Merci Pericolose su Strada), trasporto a temperatura controllata e trasporto intermodale tra l’Italia e la Svizzera.

La nuova sede, che ha visto un investimento complessivo di oltre 10 milioni di euro, sorge su un’area di 18mila mq, con una superficie coperta di 8mila. Di questi, 2.500 mq sono destinati alle merci pesanti e ai prodotti ferrosi, mentre 500 metri quadrati sono riservati a prodotti ADR (merci pericolose e/o a temperatura controllata), con 19 ribalte di carico. Gli uffici e il settore amministrativo occupano una superficie di 1.200 mq.

L’intera la struttura è pensata per offrire al personale impiegato, a oggi una trentina di persone, un luogo di lavoro il più confortevole possibile, attraverso sistemi in grado di ridurre il rumore ed equilibrare al meglio la luce sia naturale sia artificiale. Una distribuzione delle postazioni di lavoro innovativa permette infine una migliore gestione dei flussi di attività.

La nuova sede si avvale di un impianto fotovoltaico da 500 Kw di potenza unito ad accumulatori di pari capacità in grado di immagazzinare la corrente prodotta durante il giorno. In questo modo è possibile impiegare energia pulita per l’impianto di illuminazione e per la ricarica dei muletti, raggiungendo così un impatto zero in termini di consumi energetici. Sono inoltre disponibili due prese da 360 Kw per l’alimentazione dei camion elettrici, in grado di ricaricare dal 10 all’80% in 100 minuti, nonché quattro prese fast per la ricarica delle autovetture a energia elettrica.