Lavorare sul Lago di Como? Si può, ecco il Job Day: incontro con aziende, enti e agenzie. Quando e chi può partecipare

All’Azienda Sociale Comasca e Lariana una vetrina per i giovani in cerca di opportunità lavorative. Sabato 23 Marzo 2024, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 con possibilità di fermarsi sino alle 13.30, nella sede di Via del Dos 1 a Como, si terrà il Job Day, organizzato da ASComLar, nell’ambito del progetto All Stars, finalizzato al supporto dei giovani nell’orientamento formativo e lavorativo. L’iniziativa, rivolta alla fascia d’età compresa tra i 16 e i 34 anni, si prefigge di facilitare l’incontro tra gli enti, le aziende e le agenzie, che saranno presenti in loco con i propri stand e chi è in cerca di esperienze lavorative e formative.

I partecipanti avranno modo ottenere informazioni sul mondo del lavoro e della formazione, esplorare le diverse opportunità di impiego, lasciare i propri curriculum e i propri contatti ad enti e agenzie, accordandosi, eventualmente, per un futuro colloquio di lavoro, aprendo così le porte a nuove prospettive di carriera.

Giampaolo Folcio, Direttore dell’Azienda Sociale Comasca e Lariana sottolinea l’importanza dell’iniziativa: “L’orientamento in ambito formativo e lavorativo rappresenta uno strumento essenziale per supportare i giovani nel proprio percorso di crescita e realizzazione personale. In quest’ottica, il Job Day è un’occasione per informarsi, confrontarsi ed interagire con chi, a vari livelli, si occupa di lavoro, formazione e tutele nell’Ambito territoriale di Como. Colgo l’occasione per ringraziare chi ha aderito alla costruzione dell’iniziativa e parteciperà attivamente nella realizzazione della stessa”.

Oltre agli stand, sarà allestita anche una sala conferenze, in cui sarà possibile ascoltare degli Speech informativi, in cui i relatori degli enti partecipanti offriranno preziosi consigli sulla ricerca del lavoro e sulle migliori strategie per affermarsi nel mercato lavorativo.

Questo il programma degli Speech:

9.00: Saluti istituzionali

09:30 – 09:45: Il Centro per l’impiego si presenta – CPI ordinario e mirato di Como