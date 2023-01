La società dei comaschi Ruffini (Moncler) compra la mitica pizzeria Concettina ai Tre Santi di Napoli

La holding della famiglia Ruffini di cui fa parte anche l’artefice del rilancio e successo planetario di Moncler, Remo, ha acquisito tramite Archive srl (società indipendente controllata da Ou(r) Group) il 47,5% della pizzeria Concettina ai Tre Santi, la famosa pizzeria di Ciro Oliva da 70 anni nel quartiere Sanità a Napoli. Non il primo investimento nel ramo food, a dire il vero, visto che la holding della famiglia di Remo Ruffini detiene già il 40% del capitale di Langosteria Holding, il gruppo al quale fanno capo i ristoranti Langosteria, Langosteria Bistrot, Langosteria Café a Milano e a Parigi nonché lo stagionale a Paraggi (Santa Margherita Ligure).

“La mission di Archive – si legge in una nota – è quella di supportare leader e imprenditori fortemente innovativi valorizzando le loro società e traducendo la loro visione in una crescita significativa e sostenibile”.

Tra le indiscrezioni circa il possibile sviluppo della celebre pizzeria napoletana, il modello potrebbe essere proprio quello di Langosteria ossia la trasformazione di Concettina ai Tre Santi in un marchio da declinare anche in bistrot in altre città oltre a Napoli. Milano, in questo caso, potrebbe essere la prima piazza in cui potrebbe apparire il marchio della pizzeria Concettina ai Tre Santi.