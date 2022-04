Proposte, boom di presenze e nuovo presidente: è Sandro Tessuto. Viganò: “Lascio questo successo in mani sicure”

Passaggio di testimone tutto comasco alla guida di Proposte, la storica fiera di Cernobbio punto di riferimento assoluto per il tessile d’arredamento che richiama sul Lario da tutto il mondo produttori, grossisti, grandi catene di distribuzione, converter, architetti e designer. Con la chiusura, oggi, dell’edizione 2022, avviene infatti il cambio alla presidenza tra lo storico numero uno Piercarlo Viganò e Sandro Tessuto.

Un passaggio che avviene per guardare al futuro dell’evento comasco ma va oltre, poiché Viganò e Tessuto sono legati da rapporti professionali e di amicizia da anni.

“Sono sono molto contento di terminare la mia presidenza con due successi di questa edizione – ha commentato a caldo Viganò – Proposte ha registrato dati estremamente positivi con un +35% di presenze assolute e addirittura un +45% di presenze straniere. Segno di un successo che dura nel tempo e che gratifica la qualità della fiera”.

“E’ poi una grande gioia – conclude Viganò – il fatto che la presidenza di Proposte passi nelle mani sicure di Sandro Tessuto, un grande imprenditore e per me un amico da tanti anni. Io resterò nel consiglio, cercando come sempre di lavorare per fare sempre meglio, ma sono certo che Sandro, con il suo contributo, riuscirà a rendere sempre migliore Proposte”.

Grande soddisfazione anche da parte del neopresidente, Sandro Tessuto: “Inutile nascondere l’orgoglio per un incarica così importante. Raccolgo la grandissima eredità di Piercarlo Viganò, un amico e un presidente che con il suo lavoro eccellente ha reso Proposte la fiera di qualità internazionale e indiscutibile che oggi tutti conosciamo. Ora assieme continueremo a impegnarci perché in futuro si possano raggiungere le stesse soddisfazioni per Proposte, per chi continua a darci fiducia e per il territorio che ospita l’evento”.