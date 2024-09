Dal Lago di Como ai successi in 50 paesi del mondo: ora in azienda lo storico passaggio di testimone padre-figli

Steriline, azienda comasca altamente specializzata nella produzione di linee complete per il confezionamento asettico di prodotti iniettabili e oftalmici destinate alle aziende farmaceutiche su scala globale, ha annunciato di aver completato il processo legato al passaggio di testimone dal fondatore, l’ingegnere Gerardo Fumagalli, ai figli, che assumono ora il ruolo di Chief Executive Officer, Ilaria Fumagalli, e di Chief Sales Officer, Federico Fumagalli.

Gerardo Fumagalli, che ha fondato Steriline nel 1989, conserverà il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione e continuerà a dare il suo prezioso apporto a una realtà che oggi conta 235 dipendenti e che, in 35 anni di attività, si è affermata nel mercato del confezionamento asettico di farmaci grazie all’esperienza, all’intuizione e allo spirito imprenditoriale del fondatore.

Negli ultimi 10 anni Steriline ha affrontato importanti trasformazioni: una forte espansione, l’apertura di filiali all’estero, cambiamenti organizzativi e operativi; il tutto portato a termine in modo congiunto da Gerardo Fumagalli e i figli, che ora prendono le redini dell’azienda.

Ilaria Fumagalli è entrata in Steriline nel 1997, dopo aver conseguito la laurea magistrale in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche presso l’Università degli Studi di Milano. Ha ricoperto all’interno dell’azienda funzioni di crescente importanza fino alla carica di Direttore Operativo. Oggi assume il ruolo di Chief Executive Officer e commenta: “Ringrazio il Consiglio di Amministrazione per la fiducia riservatami e tutti coloro che mi hanno supportato in questo sfidante percorso. Sono entrata in azienda da giovane e, a piccoli passi, ho acquisito competenze e assunto responsabilità grazie all’esempio di mio padre nel suo avanzare sempre sicuro, nelle sue decisioni coraggiose da imprenditore. Ora il mio obiettivo è mantenere acceso il fuoco, mantenere dinamica l’azienda e apportare quei cambiamenti che diano nuovi slanci per il futuro, creando sinergie che portino ad una declinazione innovativa dei nostri valori del passato e avvalendosi di moderni organi di governance.”

Federico Fumagalli, entrato in azienda nel 2001, si è specializzato nelle vendite, nel marketing, nella conoscenza dei mercati e nello studio di progetti innovativi per soddisfare le esigenze dei clienti, fino a diventare Direttore Commerciale: “Il mio obiettivo sarà quello di ampliare la presenza di Steriline sul mercato, concentrando il nostro impegno e i nostri investimenti in internazionalizzazione, ricerca, sviluppo e innovazione, pur restando legati alla tradizione e ai valori dell’impresa familiare” afferma Federico Fumagalli, Chief Sales Officer.

In un prossimo futuro, a supporto della crescita, vi sarà un ulteriore ampliamento della governance, in particolare a presidio di due aree strategiche: l’ingegneria del prodotto e il servizio ai clienti. Per accrescere e innovare le tecnologie sviluppate, con l’obiettivo di raggiungere l’eccellenza, verranno inserite nel team manageriale le figure del Chief Technical Officer (CTO) e del Chief Service Officer (CSeO). Quest’ultimo verrà nominato con l’incarico di sviluppare l’area After Sales e fornire il miglior supporto alla clientela.

Steriline è un’azienda affermata a livello europeo, altamente specializzata nella produzione di linee complete per la lavorazione asettica di prodotti iniettabili al servizio di società farmaceutiche in tutto il mondo. Fondata nel 1989 nell’area del Lago di Como dove ancora oggi si trovano la sede centrale e gli impianti produttivi, Steriline opera oggi in oltre 50 paesi in tutto il mondo potendo contare su una rete di circa 400 persone, tra dipendenti diretti e partner esterni, oltre a 40 rappresentanti locali. Le esportazioni rappresentano più del 90% del fatturato di Steriline, che ha già installato oltre 2.000 macchine in Asia, Europa e Stati Uniti.

Steriline sviluppa, produce e fornisce una gamma completa di soluzioni, comprese applicazioni meccaniche e robotiche per la lavorazione asettica. Queste applicazioni sono compatibili con flaconi, fiale, carpule e siringhe e possono trattare prodotti tossici o non tossici sia in forma liquida che in polvere. Le linee complete di Steriline comprendono apparecchiature che vanno dalle macchine per il lavaggio, ai tunnel di depirogenazione, dalle macchine riempitrici e ghieratrici alle macchine di decontaminazione esterna fino ai sistemi di contenimento come LAF, oRABS, cRABS e isolatori.