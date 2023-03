Lombardia, giunta regionale: salta lo Sport per Alessandro Fermi, sarà assessore all’Università

Sembrava tutto fatto per il comasco Alessandro Fermi – eletto in consiglio regionale per la Lega con oltre 13mila preferenze alle ultime elezioni – come nuovo assessore allo Sport nella seconda giunta di centrodestra guidata da Attilio Fontana. E invece le trattative delle ultime ore sembrano aver ribaltato tutto: per Fermi sarebbe ormai pronta l’ufficialità della delega all’Università. Di sicuro un incarico prestigioso ma forse – almeno a livello politico – non un passo avanti rispetto allo Sport, materia decisamente interessante nel mandato che vedrà lo svolgimento delle olimpiadi invernali Milano-Cortina. Venerdì 10 marzo alle 11.30, comunque, fissata la presentazione ufficiale del nuovo esecutivo lombardo.

Tutti i nuovi assessori regionali

FDI

Romano La Russa (FdI) sicurezza, polizia locale e protezione civile

Marco Alparone (FdI) bilancio

Alessandro Beduschi (Fdi) agricoltura, caccia e pesca

Barbara Mazzali (FdI) turismo

Paolo Franco (FdI) casa

Franco Lucente (FdI) trasporti e mobilità

Lara Magoni (FdI) sport e giovani

LEGA

Claudia Terzi (Lega) infrastrutture

Elena Lucchini (Lega) famiglia e pari opportunità

Alessandro Fermi (Lega) università

Massimo Sertori (Lega) enti locali

Guido Guidesi (Lega) sviluppo economico

FORZA ITALIA

Simona Tironi (FI) istruzione, formazione e lavoro

Gianluca Comazzi (FI) territorio e parchi

QUOTA FONTANA

Guido Bertolato (Lista Fontana) sanità