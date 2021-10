Campagna elettorale al via per Civitas. Magatti non si candida sindaco: “Ho due nomi da discutere coi dem” (Bartolich in pole, l’altro segreto)

Non si candiderà sindaco ma ha già in tasca due proposte, due nomi che farà questa settimana quando incontrerà il Pd. Incontro fissato per mercoledì.

Avvio di campagna elettorale per la lista Civitas e il suo fondatore, Bruno Magatti. L’ex consigliere e assessore da oltre un anno ha avviato i motori del movimento in vista del rinnovo di sindaco e Consiglio a Como l’anno prossimo. Ieri a Palazzo del Borgo incontro pubblico per presentare il lavoro messo in campo.

“Incontreremo i quartieri, le associazioni, i cittadini e i partiti”, spiega Magatti. In vista dunque un lungo lavoro di tessitura e conoscenza con la città. “Io non mi candiderò sindaco – aggiunge ancora il leader della Civica – abbiamo due nomi e li faremo nell’incontro con i vertici dem nei prossimi giorni”.

Magatti non si sbottona ma uno dei due molto probabilmente è quello dell’ex deputata e ex segretario generale della Cisl, Adria Bartolich, profilo tutt’altro che sgradito anche a una parte del Pd.