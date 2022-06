Elezioni a Como, la sezione 51 premia Molteni: il vantaggio di Rapinese (ancora in testa) si riduce. Ne manca una

AGGIORNAMENTO ORE 20.33 DEL 14 GIUGNO

Dopo un lunghissinmo pomeriggio è arrivato lo spoglio della penultima sezione mancante, la numero 51 di via Cuzzi (manca ancora la 50 sempre di via Cuzzi). Il responso della Commissione elettorale dice: Molteni 106 voti, Rapinese 76, Minghetti 178, Bartolich 29, Matrale 5, Aleotti 1, Adduci 2, Graziani. Il che significa che a una sezione ancora mancante, il divario per il ballottaggio tra Rapinese e Molteni si riduce a 105 voti a vantaggio del primo, sempre attesa dell’ultima sezione. Ora scatta la verbalizzazione, la numero 50 ripartirà da domani mattina. Va comunque tenuto presente che il centrodestra ha annunciato il ricorso al Tar entro giovedì prossimo.

AGGIORNAMENTO ORE 12 DI MARTEDì 14 GIUGNO

In Comune a Como è scattato il riconteggio delle due sezioni mancanti. La prima, numero 19: 150 Rapinese, 120 Molteni, Minghetti 203, Bartolich 19, Adduci 3, Matrale 3, Aleotti 3, Graziani 5. Un risultato che porta Rapinese a 104 voti di vantaggio complessivi su Molteni per il ballottaggio. Mancano dunque altre due sezioni (e non una come pareva in mattinata, la numero 50 e la 51 di via Cuzzi.

Alle 16.20 di oggi la commissione elettorale era ancora ferma a verbalizzare i risultati della sezione 19 anche se definitivi. Si profila una lunga attesa. Alle 17.15 poi sono iniziati i conteggi della sezione 51. Risultati plausibilmente non prima di domani.

Il segretario provinciale di Fratelli d’Italia, Stefano Molinari, annuncia già ricorso: “Troppe contestazioni”.

******

La cronaca della notte

Clamoroso colpo di scena notturno nello spoglio elettorale per la città di Como. Ben tre sezioni non sono riuscite a chiudere in via definitiva e ufficiale il conteggio delle schede tra contestazioni, polemiche e ritardi. Dunque, l’esito definitivo del voto per il nuovo sindaco del capoluogo non si avrà prima del mattino inoltrato – come minimo – di martedì 14 giugno.

Tre, come si diceva, le sezioni finite in un impasse senza sbocchi: la 50 di via Cuzzi e la 19 di via Fiume. In almeno quattro di questi, come si suol dire, i conti non tornerebbero.

Per legge, però, gli scrutini devono terminare entro 12 ore dall’inizio, termine ampiamente superato in questo caso (lo spoglio era partito alle 14 di lunedì). E dunque, buste sigillate e conteggi finali rimandati. La “palla” passa, a partire da martedì mattina alle 9, alla Commissione elettorale – presieduto da un giudice – che si insedierà in Sala Stemmi, a Palazzo Cernezzi.

A quel punto saranno i componenti di questo specifico organismo a condurre fino in fondo il conteggio delle schede e dunque a dare l’esito finale dell’elezione per Como, al netto – ovviamente – di eventuali e già ventilati ricorsi e riconteggi come abbiamo annunciato nell’articolo che alleghiamo qui sotto.