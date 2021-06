Como, il giallo della fotoreporter per la Polizia locale. Sindacato e Mantovani: “Con che costi e perché?”

Aleggia un piccolo giallo in Comune a Como, o meglio – nello specifico – al Comando della Polizia locale. A portare in aula la questione della fotoreporter che da tempo ormai starebbe formalmente seguendo comandante, pattuglie e agenti nella loro azione, è stata l’esponente del Gruppo misto, Ada Mantovani.

La vicenda, in realtà, era emersa già qualche giorno fa, sollevata dal sindacato Diccap Sulpl che in un volantino (rimasto senza alcuna risposta) chiedeva se si trattasse di “una giornalista regolaramente iscritta all’Albo”, se fosse “in possesso di atto formale di incarico da parte dell’amministrazione comunale in modo da poter comprendere come si debbano comportare gli operatori della Polizia locale in sua presenza”, se potesse “accedere alla Centrale operativa dove viene gestita tutta l’attività esterna e dove neanche gli operatori della Polizia locale risulta abbiano accesso”.

E ancora, il Diccap-Sulpl chiedeva se fosse “autorizzata ad accompagnare le pattuglie del reparto operativo durante l’espletamento del servizio”, se potesse “salire sui veicoli di servizio” e se fosse stata “incaricata di riprendere il personale in servizio durante operazioni di istituto e a utilizzare gilet ad alta visibilità con l’effige della Polizia locale”.

Come detto, rimaste senza risposta formali queste prime domande, la vicenda è stata riportata in consiglio comunale da Mantovan

“La fotoreporter Laura Binda avrebbe l’incarico di gestire la comunicazione del Corpo ed eventualmente l’evoluzione sui social su Facebook e Instagram – ha detto Mantovani – ma in merito non sono stati forniti su inserimento di questa figura, sul costo e sul perché. Se fosse possibile gradirei dei chiarimenti dall’assessore Negretti”.

Anche questa sera, per la cronaca, nessun esponente della giunta ha risposto alle domande del sindacato e della consigliera.