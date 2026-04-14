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Como, primo vero assaggio di campagna elettorale: 6 politici a confronto su città e voto 2027

  • 16:33

Confronto sulla Como di domani – e inevitabilmente sulle prossime elezioni comunali – mercoledì 15 aprile allo Yacht Club. A organizzare un nuovo confronto è l’associazione Costruiamo nell’ambito delle Agorà, ossia un ciclo di momenti di ascolto e dibattito che coinvolgerà nel tempo le diverse componenti della società comasca – professioni, categorie economiche, associazioni, mondo del lavoro e della cultura – con l’obiettivo di favorire un confronto pubblico sulle trasformazioni che interessano la città e sulle sue prospettive di sviluppo.

Se nella prima occasione a dibattere erano stati i giornalisti, domani la parola passa ai politici. A offrire i vari punti di vista sulle sfide che attendono la città verso il 2027 saranno Sergio Gaddi per Forza Italia, Alessandro Nardone per Fratelli d’Italia, Elena Negretti per la Lega, Elisabetta Patelli per Avs, Lorenzo Pedretti per Azione, Daniele Valsecchi per il Pd.

Sono stati inoltre invitati a partecipare anche i rappresentanti di Lista Rapinese, Svolta Civica e Movimento 5 Stelle.

A moderare l’incontro nella sede di viale Pucher 8, con inizio alle ore 18.15 e ad ingresso libero fino a esaurimento posti, sarà Giuseppe Zecchillo.

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