Currò (M5S): “L’addio di Galli, le liti continue, gli estremisti. Il centrodestra non può guidare Como”

Anche il Movimento Cinque Stelle affonda il colpo sulla giunta di Como dopo il clamoroso addio

“Anche a Como, come in tutta Italia, il centrodestra sta mostrando una deriva sempre più estrema e litigiosa, abbandonando l’area moderata cattolica e liberale del nostro Paese – afferma in una nota il deputato comasco Giovanni Currò – La dimostrazione sono le dimissioni dell’assessore Galli e la forte litigiosità tra Lega/Fdi e Forza Italia”.

Il deputato pentastellato si riferisce anche a quanto emerso nelle recenti documentazioni giornalistiche di Fanpage sui rapporti tra frange di estrema destra Lega e Fratelli d’Italia.

“Le inchieste di Fanpage girate a Milano – dice Currò – inoltre hanno confermato come Lega e Fdi abbiano rappresentanti facilmente avvicinabili da nostalgici. Io credo che il momento e l’esperienza vissuta con la pandemia, tutt’ora in corso, ci stiano dimostrando come sia sempre più necessario volgere lo sguardo al futuro e non a pagine buie del passato”.