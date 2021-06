Dopo anni apre la stazione unica ma il parcheggio del Comune non c’è. Guarisco: “Cosa aspettiamo?”

Il notevole ritardo del parcheggio che avrebbe dovuto realizzare il Comune di Como a supporto della nuova stazione unica di Camerlata, che aprirà domani, innesca anche la polemica politica.

“Siamo giusto a poche ore dall’apertura della nuova stazione di Camerlata ma del parcheggio che dovrebbe servire lo scalo unico non c’è ancora traccia. Quando il Comune di Como ha intenzione di dare il via ai lavori? Il posteggio è già stato finanziato da Regione Lombardia e ora la palla è nel campo di Palazzo Cernezzi. Cosa stiamo aspettando?” si chiede il consigliere comunale del Partito Democratico, Gabriele Guarisco, dopo aver presentato un’interrogazione rivolta al sindaco Mario Landriscina proprio su questo tema.

“Convogliare centinaia di viaggiatori nella stazione unica senza che questi possano lasciare la propria auto parcheggiata rischia di creare forti disagi per pendolari e residenti, a scapito dei benefici che una stazione unica può portare alla città. Ci sono poi altri nodi da chiarire e auspico che la nostra interrogazione porti delle risposte – continua Guarisco – Quali misure il Comune vuole adottare per monitorare, sino all’apertura del nuovo posteggio, le condizioni della sosta nella zona di via Scalabrini, per esempio, per prevenire o risolvere eventuali difficoltà di parcheggio?”.

“Ci chiediamo anche se il Comune di Como abbia preso contatti con Trenord e TILO per assicurarsi che siano ottimizzati gli orari e frequenze di servizio tra le linee Milano-Chiasso, Como-Lecco e Saronno-Como Lago, così come sarebbe opportuno interloquire con Asf per l’integrazione tra il servizio di autobus e quello ferroviario – conclude Guarisco – in modo da massimizzare i benefici per la mobilità in area urbana e da e verso la città attesi dalla realizzazione del nuovo scalo ferroviario di Camerlata. Infine, è prevista l’adozione di accorgimenti o misure per garantire la sicurezza dell’area del nuovo parcheggio specialmente nelle ore notturne?”.