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Elezioni 2027 a Como, anche il centrodestra scende in piazza: “Uniti con il gazebo, sabato tutti invitati”

  • 21:55

Dopo quello del Partito Democratico ecco il primo atto del centrodestra cittadino in vista delle elezioni 2027 per il rinnovo del consiglio comunale e del sindaco. Lo scorso 23 giugno la Lega aveva annunciato: Elezioni a Como, mossa a sorpresa della Lega: arrivano i gazebo per primarie e candidato sindaco. Ora l’iniziativa è unitaria, ecco quanto si apprende da una Nota:

Sabato in via Boldoni il gazebo del centrodestra unito

Sabato 4 luglio, dalle 10.00 alle 12.30, in via Boldoni, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, saranno presenti con un gazebo, un momento di incontro e di ascolto sui principali temi che riguardano il presente e il futuro della città.

Saranno presenti i coordinatori provinciali e cittadini delle tre forze politiche: Laura Santin ed Elena Negretti per la Lega, Stefano Molinari e Alessandro Nardone per Fratelli d’Italia, Sergio Gaddi e Davide Gervasoni per Forza Italia, oltre ai consiglieri comunali, ai dirigenti e ai militanti dei rispettivi partiti.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per incontrare i comaschi, raccogliere segnalazioni, proposte e idee, confermando la volontà del centrodestra di mantenere un confronto costante con il territorio e con le esigenze dei cittadini per costruire un’alternativa credibile, forte e vincente all’attuale amministrazione comunale in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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