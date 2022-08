Elezioni politiche, Monti e Ratti sono i due candidati lariani di +Europa

Saranno due i candidati lariani per Più Europa alle prossime elezioni politiche.

Luca Monti sarà candidato per Più Europa in seconda posizione nel Collegio Lombardia 2 Plurinominale e nel collegio uninominale di Como per la Camera dei deputati per la coalizione che comprende, oltre a Più Europa e PD anche Allenza Verdi e Sinistra e la lista Impegno Civico.

“Il compito elettorale di superare la destra, varie sfumature di destra, con una proposta concorrente è difficilissimo qui a Como e in tutta Italia. Dobbiamo convincere gli elettori che soluzioni liberali, riformiste ed europeiste possono coordinarsi con quelle dell’ampia coalizione che il PD ha costituito – ha dichiarato Monti – Mario Draghi è riuscito a tenere la barra del governo nonostante la presenza anche di Lega, Forza Italia e 5 Stelle. Questo significa che è possibile governare con partiti che hanno visioni e valori quando la finalità è condivisa. Nel caso della nostra coalizione guarda avanti a una società aperta. Penso che il populismo e il sovranismo siano invece tremendamente dannosi di fronte alle scelte di investimenti per il rilancio economico e sociale e per governare la transizione ecologica e digitale. Su queste sfide i partiti e le coalizioni non sono tutti uguali, sono antitetici nelle ricette e negli obiettivi”.

Luca Monti è Europrogettista – esperto di innovazione sociale per la scuola e il lavoro – Vicesindaco di Blevio, già membro della Segreteria nazionale di +Europa ora Coordinatore nazionale dei Tavoli Tematici di +Europa nonché membro del Comitato Programma Italia coordinato da Carlo Cottarelli.

Olivia Ratti, capolista di Più Europa nella circoscrizione plurinominale Lombardia 2 per la Camera dei Deputati ha dichiarato: “Mi candido per mettere a disposizione della Camera dei Deputati la mia esperienza trentennale in varie funzioni al Parlamento Europeo. In particolare mi piacerebbe occuparmi dell’applicazione del PNRR e veglierò che soprattutto a livello della Circoscrizione Lombardia 2 tutti i progetti presentati siano effettivamente implementati nei tempi stabiliti e finanziati. Un altro tema che seguirò molto attentamente sarà quello dei diritti civili: eutanasia, ius scholae e cittadinanza agli immigrati, legalizzazione delle droghe, aborto garantito a tutte, la lotta all’omotransofobia etc.”

Olivia Ratti iscritta al Partito Radicale dal 1977, ha proseguito il suo impegno politico al Parlamento Europeo dal 1986, dove ha collaborato con i Deputati Radicali Marco Pannella, Emma Bonino, Roberto Cicciomessere e Giovanni Negri. Ha poi lavorato per una legislatura nel Gruppo Verde fianco a fianco con Adelaide Aglietta e Alex Langer, quindi fino al 2001 con i Deputati Radicali della Lista Pannella e dal 1999 della Lista Bonino. È stata poi nominata Direttore nell’amministrazione del Parlamento Europeo, ed in particolare fino al 2016 come Direttore delle Risorse Umane.

Francesco Cima Vivarelli, coordinatore di Più Europa Lario dichiara: “Sono molto soddisfatto che Più Europa esprima nel nostro territorio candidature di esponenti locali come Luca Monti e Olivia Ratti che hanno ruoli prestigiosi e sono certo che sapranno dare il meglio per il successo della campagna elettorale del nostro partito e di quella di coalizione che nel collegio di Como per la Camera dei Deputati trova in un nostro esponente il candidato comune a tutti i partiti che la compongono”.