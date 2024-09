Elezioni provinciali a Como, l’affluenza sfiora il 70%: domani gli scrutini, proclamazione degli eletti nel pomeriggio

Seggi chiusi alle 20 di questa sera in Amministrazione Provinciale a Como dove dalle 8 di questa mattina si è votato per eleggere il nuovo Consiglio dell’Ente (non si è votato per il presidente). Da ricordare che sono stati chiamati alle urne soltanto sindaci e consiglieri comunali. Il sistema è quello del voto ponderato, in cui ogni scheda ‘pesa’ in relazione alla popolazione di ciascun comune. A fine giornata ha votato il 69.69% (e qualche altro decimale dopo la virgola) degli aventi diritto. In particolare:

Seggio centrale di Villa Saporiti: 74%

Seggio 1 di Villa Saporiti: 68.93%

Seggio di Menaggio 66.15%

Lo scrutinio partirà domattina alle 8, quindi la proclamazione degli eletti, esaurite le procedure di legge e salvo problemi, dovrebbe avvenire nel pomeriggio. Ecco gli amministratori candidati:

Lista RAPINESE Candidati consiglieri:

1. RAPINESE ALESSANDRO

2. ANZALDO FULVIO

3. AVOGADRO LOREDANA

4. BERNASCONI DAVIDE

5. INTROZZI VALENTINA

6. NOSEDA ALDO

7. ZERENGA PAOLA

Lista CENTRO DESTRA IN PROVINCIA Candidati consiglieri:

1. ALBERTI GIOVANNI

2. COLACICCO MONICA

3. CAPPELLETTI UMBERTO

4. COMOLLO LAURA

5. CAVADINI FRANCESCO

6. MAZZA PIERA ANTONELLA

7. FUSI CRISTIANO

8. MURACA ROSA MARIA

9. GHISLANZONI CLAUDIO

10. RIZZATO ELENA

11. GRISONI AGOSTINO

12. PORTA GIACOMO

3. Lista DEMOCRATICI E CIVICI PER LA PROVINCIA Candidati consiglieri:

1. PERRONI VALERIO

2. SALDARINI CRISTINA

3. CAPITANI MAURIZIO

4. VITALE MARIANGELA

5. LEO GIANLUCA

6. TRAVERSA CINZIA

7. PELUCCHI ETTORE ANTONIO

8. GALLI SARA

9. MARIANI ALESSIO

10. SACCHI MATTIA