Elezioni regionali, Forza Italia chiude la lista. Non solo Gaddi: da Como c’è anche Helga Bellugi, dipendente del Comune. Tutti i nomi

Lista chiusa per Forza Italia in vista delle elezioni regionali dei prossimi 12 e 13 febbraio in Lombardia. Del ritorno sulla scena dell’ex assessore alla cultura del Comune di Como, Sergio Gaddi, abbiamo già raccontato diffusamente.

Ma partiamo proprio dal Comune del capoluogo per gli altri cinque nomi. In lizza infatti c’è una storica impiegata amministrativa di Palazzo Cernezzi, Helga Bellugi. Altro nome già circolato che conferma le anticipazioni è quello del vicesindaco di Mariano Comense, Andrea Ballabio. Quindi la consigliera comunale di Cantù, Elena Borghi, il sindaco di Nesso, Massimo Morini e Michela Zanetti, di professione impiegata. La lista dei nomi è stata consegnata ai vertici regionali azzurri dal commissario provinciale Mauro Caprani questa mattina.

I candidati si presenteranno ufficialmente sabato prossimo, 14 gennaio, in una conferenza stampa organizzata allo Yatch Club di Como.