FdI si scaglia contro Peppa Pig con due mamme, Minghetti sta con il cartone e pubblica la foto

Ha suscitato un incredibile dibattito, negli ultimi giorni, la durissima presa di posizione di Fratelli d’Italia contro un episodio dei cartoni animati per bambini di Peppa Pig (andato finora in onda soltanto in Gran Bretagna). Assieme al partito di Giorgia Meloni, anche il movimento Pro Vita Famiglia onlus era insorto per la puntata in cui veniva presentata una famiglia con due mamme.

L’associazione aveva addirittura lanciato una petizione online in cui intimava alla Rai di non trasmettere “cartoni gay per bambini”, definendo “intollerabile usare cartoni animati in salsa LBTQIA+ per influenzare la mente “dei piccoli e normalizzare situazioni che si fondano sull’ideologia gender”.

Una posizione, come si diceva, fatta propria da FdI che con Federico Mollicone, responsabile cultura di Fratelli d’Italia, ha tuonato: “È inaccettabile la scelta degli autori del cartone animato Peppa Pig di inserire un personaggio con due mamme. Ancora una volta il politicamente corretto ha colpito e a farne le spese sono i nostri figli. Ma i bambini non possono essere solo bambini? Come ha dimostrato recentemente Giorgia Meloni siamo e saremo sempre in prima linea contro le discriminazioni, ma non possiamo accettare l’indottrinamento gender. Per questo chiediamo alla Rai, che acquista i diritti sulle serie di Peppa Pig in Italia col canone di tutti gli italiani, di non trasmettere l’episodio in questione su nessun canale o piattaforma web”.

Ebbene, una eco – per quanto sfumata – di questo scontro politico è arrivata anche a Como. Questa mattina, infatti, l’ex candidata sindaco del centrosinistra e attuale consigliere comunale di opposizione per la lista Svolta Civica, Barbara Minghetti, ha ‘silenziosamente’ ma molto visibilmente preso posizione. E lo ha fatto prendendo inequivocabilmente le parti di Peppa Pig e della contestata puntata con due mamme.

Sull propria pagina facebook ufficiale da consigliere comunale, infatti, Minghetti ha pubblicato proprio l’immagine dell’episodio sotto accusa, con la protagonista Peppa Pig seduta al tavolo da pranzo assieme alle due mamme. Nessun commento aggiuntivo alla fotografia, ma il significato antitetico alle posizioni espresse da FdI e Pro Vita è assolutamente evidente.