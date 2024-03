Gaddi chiede a Fontana di invitare anche Bruni, Caradonna, Lucini e Landriscina per inaugurare piazza Cavour

Il consigliere regionale di Forza Italia Sergio Gaddi ha scritto una lettera al presidente della Regione, Attilio Fontana, per chiede di invitare anche i vecchi sindaci di Como per l’inaugurazione del tratto antistante piazza Cavour nell’ambito del cantiere per il nuovo lungolago e le paratie antiesondazione. Il giorno fissato è il prossimo 27 marzo, quando il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore regionale agli Enti locali Massimo Sertori compiranno il sopralluogo sul cantiere per restituire alla città di Como un altro pezzo di passeggiata, che arriverà dal molo di Sant’Agostino a tutta piazza Cavour.

“Non esiste merito alcuno dell’attuale sindaco di Como sulla questione lungolago, né diretto né indiretto, per il semplice fatto che il cantiere è di Regione Lombardia e che i lavori sono ormai conclusi – dice Sergio Gaddi per spiegare il senso della lettera a Fontana – È chiaro che il discorso vale anche se ci fosse un altro al posto di Rapinese, ma siccome sono stato in Comune per 18 anni dal 1994, ricordo perfettamente che l’attuale sindaco è sempre stato violentemente contrario al nuovo lungolago, ha sempre detto no a ogni forma di collaborazione con il suo consueto stile, e ha dichiarato più volte che non avrebbe mai partecipato a qualsiasi inaugurazione. Posizioni legittime, per carità, ma che allora sia conseguente. Va bene che il potere fa dimenticare la coerenza, capisco che la forza simbolica di una fotografia sorridente al taglio del nastro possa far sparire in lampo anni la memoria di decenni, ma far credere di aver concluso quello che invece si è sempre combattuto mi sembra veramente troppo. È una questione di rispetto dell’intelligenza delle persone, prima ancora che della città”.

Di seguito il testo della lettera inviata dal consigliere regionale Sergio Gaddi al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, inviata anche all’assesore Massimo Sertori.