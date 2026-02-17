Ilaria Salis a Como da don Giusto risponde agli affondi: “La destra becera inveisce scomposta. Rosari sul palco ma politiche disumane”

Lega e FdI sono insorti ieri contro l’arrivo a Como dell’Eurodeputata Avs Ilaria Salis che sarà ospite venerdì prossimo, 20 febbraio, della parrocchia di Don Giusto della Valle a Rebbio per parlare di carcere e detenzione. Ne abbiamo parlato nelle scorse ore in questi due articoli:

In queste ore ha preso parola direttamente Salis con una fermissima presa di posizione:

La destra becera ha già iniziato a inveire in modo scomposto contro l’evento “Dimensione Carcere”, in programma questo venerdì alle 20.30 a Como presso la parrocchia di Don Giusto Della Valle, parroco di Rebbio. A questi signori – che non perdono occasione per richiamarsi ad una monolitica “identità cristiana” e i cui leader ostentano rosari sul palco dei comizi – ricordo che buona parte del mondo cattolico disconosce e ripudia le loro politiche disumane.

Del resto, come potrebbe essere altrimenti? Il salvataggio delle vite in mare, un’accoglienza degna, la lotta contro la povertà, la tutela dei diritti delle persone detenute, l’antirazzismo non appartengono soltanto alla tradizione socialista, né si esauriscono in principi costituzionali o umanitari. Sono pratiche e valori che affondano le loro radici anche nel messaggio evangelico. E oggi, in questi tempi bui, ne costituiscono un’importante affermazione nella vita pubblica.

Non farà piacere ai fascisti e ai loro epigoni, né ai nuovi mercanti del tempio. Ma la verità è che – io almeno ne sono profondamente convinta – l’insegnamento cristiano è radicalmente incompatibile con la proposta politica classista e razzista dell’estrema destra. Ci vediamo venerdì a Como!