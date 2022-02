Limite contanti alzato a 2mila euro, Borghi: “Altrimenti la collana all’amante si sarebbe comprata in Svizzera”

Con l’approvazione alla Camera di uno degli emendamenti al Decreto Milleproproghe che hanno fatto infuriare il premier Mario Draghi, ovvero quello sul tetto ai pagamenti in contanti che dal 1° gennaio 2022 era sceso a 1.000 euro ma che adesso torna a 2.000 euro per tutto l’anno, rimandando al 2023 l’entrata in vigore del limite più basso, si è scatenata ben più di qualche polemica.

A garantire l’ok alla modifica, infatti, è stato un blitz politico che ha spaccato la maggioranza e ha innescato forti tensioni, visto che Lega e Forza Italia hanno votato insieme a FdI l’emendamento contro il parere del governo. E come se non bastasse, la modifica è poi passata per un solo voto, per l’esultanza soprattutto di Giorgia Meloni.

Anche la Lega però ha sottolineato questo traguardo, contestato invece da molte parti come l’ennesimo regalo ai pagamenti in nero e all’evasione fiscale.

In questo calderone ha suscitato ulteriori discussioni una frase del deputato leghista e consigliere comunale a Como, Claudio Borghi, nel corso di un’intervista al Corriere della Sera sulla questione. “In tutte le riduzioni che sono state fatte in passato – ha dichiarato il parlamentare della Lega ed esponente di maggioranza a Palazzo Cernezzi – non è mai stata ridotta l’evasione, in compenso sono stati penalizzati gli onesti”.

Poi il passaggio clou, per così dire: “Secondo voi, se io sono una persona onesta che vuole comprare una collana all’amante, che cosa posso fare con il limite di mille euro? Prendo l’auto, vado a Lugano e pago cash”.

Inevitabili, soprattutto sui social, repliche e commenti di ogni tipo. E tra le risposte agli utenti su Twitter di Borghi, con una in particolare il deputato ha ribadito dal suo punto di vista la differenza tra Italia, e Como nello specifico, e la vicina Svizzera: “L’arte di non capire nulla. Vi fanno scuola? Chieda ai gioiellieri di Milano o Como come vanno gli affari e chieda a quelli di Lugano (contante libero). Il punto è che in tanti vogliono essere liberi di spendere i loro soldi senza che qualcuno ci metta il naso. Difficile capire?”.