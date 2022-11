Maria Grazia Sassi referente comasca di Letizia Moratti per ‘Lombardia Migliore’: “Ma non lascio Forza Italia”

Lombardia Migliore è il progetto politico Polo di Letizia Moratti e si colloca, quantomeno virtualmente tra Pd e Terzo Polo. Se ne parla da giorni dopo l’addio non privo di polemiche durissime della ex sindaco di Milano alla giunta di Attilio Fontana. La corsa di Moratti alle prossime regionali insomma parrebbe cosa fatta. Tanto che in questi giorni sono stati individuati tutti i referenti provinciali.

Così sul Lario spunta un nome ben noto alle cronache politiche da oltre 30 anni. E’ quello di Maria Grazia Sassi, storica esponente di Forza Italia: consigliere, assessore e vicesindaco a Locate Varesino, cinque volte nel consiglio provinciale. Fresca di incarico con incoronazione diretta di Moratti spiega: “E’ un progetto regionale e culturale, non un nuovo partito. Noi lavoriamo per una Lombardia diversa, migliore che dia opportunità per tutti a 360 gradi. E voglio chiarire, noi siamo di centrodestra, non capisco certe storielle. Tutti i referenti provinciali sono di centrodestra”. Riferimento al presidente regionale Fontana che ha accusato Moratti di guardare a sinistra.

Comunque va bene il “progetto culturale” ma restano sempre a un passo le elezioni regionali.

Sì, certo e noi abbiamo buoni rapporti con tutti. Pensiamo a un alleanza di centrodestra con tutti quelli che ci stanno e che vogliono rinnovare e ascoltare la gente per dare risposte. Mi pare che anche qualcuno della Lega guardi positivamente a questo progetto.

Come mai ha aderito?

Conosco Letizia Moratti da tempo, mi ha chiesto di aderire e l’ho fatto.

Lascerà Forza Italia?

No.